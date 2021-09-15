Beşiktaş Dortmund maçı sonrası Erling Haaland: Kazanmak için savaştık
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda yer alan temsilcimiz Beşiktaş, sahasında Borussia Dortmund'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Dev mücadele sonrasında sarı-siyahlıların yıldız golcüsü Erling Haaland açıklamalarda bulundu. Haaland, "İstanbul'da zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Kazanmak için savaştık." dedi.
Borussia Dortmund'un yıldız ismi Erling Haaland, karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın maça çok iyi başladığını söyleyerek kendilerinin ise kazanmak için savaştıklarını ifade etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Borussia Dortmund'da takımın yıldız oyuncusu Erling Haaland maçın ardından konuştu. Kendileri adına çok önemli bir maça çıktıklarını söyleyen Haaland, "İstanbul'da önemli bir maçta boy gösterdik. Açıkçası çok iyi değildik ama kazandığımız için oldukça mutluyum. Oldukça zor bir karşılaşma oldu bizim için. Beşiktaş çok iyi başladı maça. Ama biz kazanmak için savaştık. Sonuç olarak kazandık ve bu oldukça önemli bir galibiyet oldu bizim için" dedi. Takımın ilk golünü atan genç futbolcu Bellingham hakkında da konuşan Haaland, "Bellingham oldukça önemli bir oyuncu. Gerçekten oldukça iyi bir oyuncu bizim için. Kendisiyle gurur duyuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
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