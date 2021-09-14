14 Eylül 2021, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Young Boys 2-1 Manchester United (MAÇ SONUCU-ÖZET) | ManU uzatmalarda yıkıldı!

ManU uzatmalarda yıkıldı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 Giriş Tarihi: 14.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında Manchester United deplasmanda Young Boys'a konuk oldu. Mücadeleyi İsviçre temsilcisi 90+5'te attığı golle 2-1 kazandı ve gecenin sürprizine imza attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda İsviçre temsilcisi Young Boys sahasında İngiliz devi Manchester United'ı ağırladı. Mücadele 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Young Boys'a galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Moumi Ngamaleu ve 90+5'te Siebatcheu kaydetti. Kırmızı Şeytanlar'ın tek golü ise 13. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi.

Ayrıca Kırmızı Şeytanlar'da 35. dakikada Wan-Bissaka direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte gecenin sürprizine imza atan Young Boys, 3 puana yükseldi. Manchester United ise Devler Ligi macerasına puansız başladı.

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