Young Boys 2-1 Manchester United (MAÇ SONUCU-ÖZET) | ManU uzatmalarda yıkıldı!
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında Manchester United deplasmanda Young Boys'a konuk oldu. Mücadeleyi İsviçre temsilcisi 90+5'te attığı golle 2-1 kazandı ve gecenin sürprizine imza attı.
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda İsviçre temsilcisi Young Boys sahasında İngiliz devi Manchester United'ı ağırladı. Mücadele 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
Young Boys'a galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Moumi Ngamaleu ve 90+5'te Siebatcheu kaydetti. Kırmızı Şeytanlar'ın tek golü ise 13. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi.
Ayrıca Kırmızı Şeytanlar'da 35. dakikada Wan-Bissaka direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte gecenin sürprizine imza atan Young Boys, 3 puana yükseldi. Manchester United ise Devler Ligi macerasına puansız başladı.
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