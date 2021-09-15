15 Eylül 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Malmö 0-3 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Juventus yıldızlarıyla kazandı!

Juventus yıldızlarıyla kazandı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 15.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Juventus deplasmanda Malmö'ye konuk oldu. Mücadeleyi siyah-beyazlılar Alex Sandro, Dybala (p) ve Morata'nın golleriyle 3-0 kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk mücadelesinde Malmö sahasında Juventus'u ağırladı. Mücadele konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Alex Sandro, 45'te Dybala (pen.) ve 45+1'de Morata kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Juventus 3 puana yükselirken, Malmö ise haftayı puansız kapattı.

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