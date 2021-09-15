15 Eylül 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Villarreal 2-2 Atalanta (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Merih’li Atalanta 1 puana razı
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 15.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, deplasmanda Villarreal ile 2-2 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında Villarreal, sahasında Atalanta'yı ağırladı. Zorlu mücadele 2-2 berabere bitti.

Villarreal'in golleri 39. dakikada Manu Trigueros ve 73. dakikada Arnaut Danjuma'dan geldi. Atalanta'nın gollerini ise 6. dakikada Remo Freuler ve 83. dakikada Robin Gosens kaydetti.

Maça yedek kulübesinde başlayan Merih Demiral, mücadelenin 61. dakikasında oyuna dahil oldu.

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