UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda İspanyol ekibi Sevilla ile Avusturya temsilcisi Salzburg, Ramón Sánchez Pizjuán'da kozlarını paylaştı.

İki takım, 21. dakikada penaltıdan Luka Sucic 42. dakikada penaltıdan Ivan Rakitic'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Konuk takım, 13. dakikada Adeyemi ve 37. dakikada Sucic ile bir penaltı atışından yararlanamadı. Ev sahibi takımdaysa Youssef En-Nesyri, çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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