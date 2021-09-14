14 Eylül 2021, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Sevilla 1-1 Salzburg (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sevilla ile Salzburg yenişemedi
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 14.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Sevilla, sahasında Salzburg ile Rakitic (p) ve Lucic'in (p) karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda İspanyol ekibi Sevilla ile Avusturya temsilcisi Salzburg, Ramón Sánchez Pizjuán'da kozlarını paylaştı.

İki takım, 21. dakikada penaltıdan Luka Sucic 42. dakikada penaltıdan Ivan Rakitic'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Konuk takım, 13. dakikada Adeyemi ve 37. dakikada Sucic ile bir penaltı atışından yararlanamadı. Ev sahibi takımdaysa Youssef En-Nesyri, çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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