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BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Borussia Dortmund Beşiktaş maçı için İstanbul'a geldi!

Dortmund Beşiktaş maçı için İstanbul’a geldi!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 Giriş Tarihi: 14.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında yarın Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak olan Almanya'nın Borussia Dortmund takımı, İstanbul'a geldi. Öte yandan Borussia Dortmund'un sosyal medya hesabından "Merhaba Beşiktaş" mesajı paylaşıldı. Beşiktaş Kulübü de bu mesaja, Almanca "Hoş geldiniz" şeklinde karşılık verdi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Almanya'nın Dortmund kentinden kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen ve yöneticilerin de bulunduğu sarı-siyahlı kafile, buradan konaklayacağı otele geçti.

Dortmund ekibinin kafilesinde Beşiktaş ile gençler liginde mücadele edecek takım da yer aldı.

Öte yandan Borussia Dortmund'un sosyal medya hesabından "Merhaba Beşiktaş" mesajı paylaşıldı. Beşiktaş Kulübü de bu mesaja, Almanca "Hoş geldiniz" şeklinde karşılık verdi.

Beşiktaş-Borussia Dortmund karşılaşması, yarın saat 19.45'te Vodafone Park'ta oynanacak.

Dortmund Beşiktaş maçı için İstanbul'da! İstanbul'da!

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