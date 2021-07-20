20 Temmuz 2021, Salı
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Celtic- Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
Galatasaray, PSV Eindhoven'ı elerse Celtic ve Midtjylland maçlarının galibiyle eşleşecek. Celtic ile Midtjylland UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Celtic- Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Celtic ile Midtjylland karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Celtic- Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
CELTIC- MIDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Celtic- Midtjylland maçı 20 Temmuz Salı günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın canlı yayını mevcut değil.
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