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ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor! Chelsea-Zenit / Dinamo Kiev-Benfica / Malmö-Juventus / Villarreal-Atalanta | CANLI

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan sürüyor! | CANLI
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 Giriş Tarihi: 14.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu heyecanı resmen devam ediyor. 19.45 seanslarının tamamlanmasının ardından 22.00 seanslarına geçildi. Chelsea-Zenit, Dinamo Kiev-Benfica, Malmö-Juventus ve Villarreal-Atalanta karşılaşmalarının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. 22.00 seanslarındaki Chelsea-Zenit, Dinamo Kiev-Benfica, Malmö-Juventus ve Villarreal-Atalanta karşılaşmalarının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

CHELSEA-ZENIT İLK 11'LER

Chelsea: Mendy, Christensen, Rüdiger, Azpilicueta, James, Alonso, Kovacic, Jorginho, Mount, Ziyech, Lukaku.

Zenit: Kritsyuk, Sutormin, Chistiakov, Rakitskiy, Douglas Santos, Barrios, Wendel, Kuzyaev, Claudinho, Azmoun, Malcom.

CHELSEA - ZENIT MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - Zenit maçı saat 22:00'de başladı ve Exxen'de canlı yayınlanıyor.

MALMÖ-JUVENTUS İLK 11'LER

Malmö: Diawara, Innocent, Ahmedhodzic, Brorsson, Nielsen, Birmancevic, Rakip, Christiansen, Rieks, Colak, Berget.

Juventus: Szczesny, Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot, Dybala, Morata.

MALMÖ - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Malmö - Juventus maçı saat 22:00'de başladı ve Exxen'de canlı yayınlanıyor.

VILLARREAL-ATALANTA İLK 11'LER

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Trigueros, Capoue, Parejo, Dia, Yeremi Pino, Gerard Moreno.

Atalanta: Musso, Toloi, Palomino, Djimsiti, Zappacosta, Freuler, De Roon, Gosens; Pessina, Malinovskyi, Zapata.

VILLARREAL - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Villarreal - Atalanta maçı saat 22:00'de başladı ve Exxen'de canlı yayınlanıyor.

DINAMO KIEV-BENFICA İLK 11'LER

Dinamo Kiev: Boyko, Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko, De Pena, Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov; Buyalskiy, Shkurin.

Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Morato, Weigl, Joao Mario, Grimaldo, Rafa Silva, Yaremchuk, Everton.

DINAMO KIEV - BENFICA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev - Benfica maçı saat 22:00'de başladı ve Exxen'de canlı yayınlanıyor.

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