14 Eylül 2021, Salı

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Barcelona Bayern Münih canlı izle (Barcelona-Bayern Münih canlı anlatım)

Barcelona-Bayern Münih | CANLI
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Giriş Tarihi: 14.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda dev bir heyecan yaşanıyor. Barcelona sahasında Bayern Münih'i ağırlıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda İspanyol devi Barcelona, Alman devi Bayern Münih'i ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

BARCELONA-BAYERN MÜNİH İLK 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Araujo, Pique, Eric Garcia; Sergi Roberto, Frenkie De Jong, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Luuk De Jong, Depay.

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Süle, Upamecano, Davies, Kimmich, Goretzka, Musiala, Müller, Sane, Lewandowski.

BARCELONA - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Bayern Münih maçı saat 22.00'de başladı ve Exxen'de canlı yayınlanıyor.

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