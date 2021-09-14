Barcelona Bayern Münih canlı izle (Barcelona-Bayern Münih canlı anlatım)
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda dev bir heyecan yaşanıyor. Barcelona sahasında Bayern Münih'i ağırlıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda İspanyol devi Barcelona, Alman devi Bayern Münih'i ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
BARCELONA-BAYERN MÜNİH İLK 11'LER
Barcelona: Ter Stegen, Araujo, Pique, Eric Garcia; Sergi Roberto, Frenkie De Jong, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Luuk De Jong, Depay.
Bayern Münih: Neuer, Pavard, Süle, Upamecano, Davies, Kimmich, Goretzka, Musiala, Müller, Sane, Lewandowski.
BARCELONA - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Barcelona - Bayern Münih maçı saat 22.00'de başladı ve Exxen'de canlı yayınlanıyor.
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