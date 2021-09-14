Chelsea 1-0 Zenit (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Chelsea Lukaku'yla kazandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk karşılaşmasında İngiliz ekibi Chelsea ile Rus temsilcisi Zenit kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golü 69. dakikada Romelu Lukaku kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Chelsea Devler Ligi'ne 3 puanla başladı. Zenit ise sahadan puansız ayrıldı.

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