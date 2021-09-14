15 Eylül 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Chelsea 1-0 Zenit (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Chelsea Lukaku'yla kazandı!

Chelsea Lukaku’yla kazandı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 Giriş Tarihi: 14.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Chelsea sahasında Zenit'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip Romelu Lukaku'nun attığı golle 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk karşılaşmasında İngiliz ekibi Chelsea ile Rus temsilcisi Zenit kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golü 69. dakikada Romelu Lukaku kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Chelsea Devler Ligi'ne 3 puanla başladı. Zenit ise sahadan puansız ayrıldı.

Juventus yıldızlarıyla kazandı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Juventus yıldızlarıyla kazandı! Juventus yıldızlarıyla kazandı!
Lille ile Wolfsburg yenişemedi! Lille ile Wolfsburg yenişemedi!
Dev maçta kazanan Bayern Münih! Dev maçta kazanan Bayern Münih!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör