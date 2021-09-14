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ŞAMPİYONLAR LİGİ

Lille - Wolfsburg maçı CANLI

Lille - Wolfsburg | CANLI
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 14.09.2021

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıkıyor. G Grubu'nda mücadele eden Fransız ekibi, sahasında Wolfsburg'u konuk ediyor. Lille - Wolfsburg maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021/2022 sezonu salı günü oynanan maçlarla start aldı.

TSİ 22.00'de başlayan mücadelede milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, G Grubu'ndaki ilk maçında sahasında Wolfsburg'u ağırlıyor. Lille - Wolfsburg maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

LILLE - WOLFSBURG İLK 11'LER

Lille: Grbic, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo, Ikone, Xeka, Andre, Gomes, Burak Yılmaz, David

Wolfsburg: Casteels, Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon, Guilavogui, Arnold, Steffen, Philipp, Baku, Weghorst


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