10 Mart 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Juventus - Porto ve Dortmund - Sevilla...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Gecenin maçlarında ilk ayağı deplasmanda 2-1 kaybeden Merih Demiral'lı ve Cristiano Ronaldo'lu Juventus, kendi evinde Porto'yu 3-2 yense de turnuvaya veda etti. Bir diğer mücadelede Cüneyt Çakır'ın görev aldığı maçta, 3-2'nin rövanşında Borussia Dortmund evinde Sevilla ile 2-2 berabere kalarak adını bir üst tura yazdıran ekip oldu. Alman ekibinin süper golcüsü Erling Haaland'ın şov yaptığı maçta FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın kararları da damga vurdu. İşte geceden öne çıkanlar... | Son dakika spor haberleri

Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Juventus - Porto ve Dortmund - Sevilla...
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 Giriş Tarihi: 10.03.2021

son 16 turu 2. maçında Juventus, sahasında 'yu 3-2 yendi. İlk maçı 2-1 kazanan Porto deplasman golü kuralıyla adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Juventus - Porto ve Dortmund - Sevilla...

ilk 11'de başladığı maçta 120 dakika sahada kalırken Taremi'ye müdahalesinin ardından kazanılan penaltı vuruşunda 1-0 öne geçti.

Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Juventus - Porto ve Dortmund - Sevilla...

bu sonuçla 'nde çeyrek finale yükselirken Juventus ise macerasını tamamladı. Juventus geçtiğimiz sezon da Devler Ligi'ne son 16'da 'a elenerek veda etmişti.


Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Juventus - Porto ve Dortmund - Sevilla...

MERİH'İN HAREKETİ SONRASI PENALTI KARARI

Karşılaşmanın ilk yarısında Milli futbolcumuz 'ın Taremi'ye yaptığı hareketin ardından Hollandalı hakem penaltı noktasını gösterdi. 'nın penaltısı ile öne geçti ve ilk yarı 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Juventus - Porto ve Dortmund - Sevilla...

son 16 turunda , sahasında 'yla 2-2 berabere kalarak toplamda 5-4'lük sonuçla çeyrek finale yükseldi.

Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Juventus - Porto ve Dortmund - Sevilla...

Borussia - maçını yöneten 'ın kararları ise geceye damga vurdu.

Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Juventus - Porto ve Dortmund - Sevilla...

'ın penaltıyı tekrarlatması üzerinde Haaland, penaltıyı gole çevirince kalecisi Bono'nun üzerine giderek sevincini yaşadı.

Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Juventus - Porto ve Dortmund - Sevilla...

Bu harekete sinirlenen Sevillalı oyuncular, Haaland'ın üzerine yürüdü.

Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Juventus - Porto ve Dortmund - Sevilla...

yaşanan pozisyon sonrası Borussia 'dan ve 'dan 'a sarı kart gösterdi.

Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Juventus - Porto ve Dortmund - Sevilla...

HAALAND REKOR KIRDI

Norveçli yıldız Haaland kırdığı rekorlar ve attığı gollerle geceye damga vurdu.

Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Juventus - Porto ve Dortmund - Sevilla...

HAALAND, BUNLARIN HEPSİNİ BİR GECEDE BAŞARDI

tarihinde 20 gole ulaşan en genç futbolcu.

Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Juventus - Porto ve Dortmund - Sevilla...

tarihinde ilk iki sezonunda 10+ gol atan ilk futbolcu.

Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Juventus - Porto ve Dortmund - Sevilla...

tarihinde üst üste 4 maçta da 2'şer gol atan ilk oyuncu.

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