Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Juventus - Porto ve Dortmund - Sevilla...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Gecenin maçlarında ilk ayağı deplasmanda 2-1 kaybeden Merih Demiral'lı ve Cristiano Ronaldo'lu Juventus, kendi evinde Porto'yu 3-2 yense de turnuvaya veda etti. Bir diğer mücadelede Cüneyt Çakır'ın görev aldığı maçta, 3-2'nin rövanşında Borussia Dortmund evinde Sevilla ile 2-2 berabere kalarak adını bir üst tura yazdıran ekip oldu. Alman ekibinin süper golcüsü Erling Haaland'ın şov yaptığı maçta FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın kararları da damga vurdu. İşte geceden öne çıkanlar... | Son dakika spor haberleri

Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Juventus, sahasında Porto'yu 3-2 yendi. İlk maçı 2-1 kazanan Porto deplasman golü kuralıyla adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Merih Demiral ilk 11'de başladığı maçta 120 dakika sahada kalırken Taremi'ye müdahalesinin ardından kazanılan penaltı vuruşunda Porto 1-0 öne geçti.

Porto bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselirken Juventus ise Devler Ligi macerasını tamamladı. Juventus geçtiğimiz sezon da Devler Ligi'ne son 16'da Lyon'a elenerek veda etmişti.



MERİH'İN HAREKETİ SONRASI PENALTI KARARI



Karşılaşmanın ilk yarısında Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Taremi'ye yaptığı hareketin ardından Hollandalı hakem Bjork Kuipers penaltı noktasını gösterdi. Sergio Oliviera'nın penaltısı ile Porto öne geçti ve ilk yarı 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Dortmund, sahasında Sevilla'yla 2-2 berabere kalarak toplamda 5-4'lük sonuçla çeyrek finale yükseldi.

Borussia Dortmund - Sevilla maçını yöneten Cüneyt Çakır'ın kararları ise geceye damga vurdu.

Cüneyt Çakır'ın penaltıyı tekrarlatması üzerinde Haaland, penaltıyı gole çevirince Sevilla kalecisi Bono'nun üzerine giderek sevincini yaşadı.





Bu harekete sinirlenen Sevillalı oyuncular, Haaland'ın üzerine yürüdü.

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