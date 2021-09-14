UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş'a konuk olacak Borussia Dortmund'da teknik direktör Marco Rose maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Avrupa'nın en gürültülü statlarından birinde oynayacağımızı biliyoruz." şeklinde konuştu. | Son dakika spor haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund, temsilcimiz Beşiktaş'la karşılaşacak. Mücadele öncesinde sarı-siyahlıların teknik direktörü Marco Rose açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:

Maç için hazırız. Avrupa'nın en büyük ve gürültülü statlarından birinde oynayacağımızı biliyoruz. Bu bizi motive ediyor ve bunu kendimiz için olumlu kullanmalıyız. Beşiktaş, agresif savunma yapıyor ve hücumda da güçlü.

Beklentimiz çok. Ligde iyi bir başlangıç yaptık, Şampiyonlar Ligi'ne de iyi bir başlangıç yapacağımızdan ümitliyim. Haaland'ın kafa gollerini son maçta gördük ama yine de hava toplarında kendini daha da geliştirmesi gerekiyor. Edin Terzic ile hiçbir şey konuşmadık, hiçbir tüyo almadım. Bu konuda bir talebim de olmadı. İstanbul'a iyi bir maç oynamaya geldik.

Donyell Malen'in maçta yer alıp almayacağına dair şu an bir şey söyleyemem. Söylersem sırlarımızı açıklamış oluruz.

Soru: Pjanic, Batshuayi ve Ghezzal için önlem alacak mısınız?

Rakibimizi analiz ettik. Beşiktaş'ın saydıklarınızdan başka güçlü oyuncuları da var. Hepsine hazırlıklıyız.

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