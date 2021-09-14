Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı öncesi Marco Rose: Avrupa'nın en gürültülü statlarından birinde oynayacağız
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş'a konuk olacak Borussia Dortmund'da teknik direktör Marco Rose maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Avrupa'nın en gürültülü statlarından birinde oynayacağımızı biliyoruz." şeklinde konuştu. | Son dakika spor haberleri
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund, temsilcimiz Beşiktaş'la karşılaşacak. Mücadele öncesinde sarı-siyahlıların teknik direktörü Marco Rose açıklamalarda bulundu.
İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:
Maç için hazırız. Avrupa'nın en büyük ve gürültülü statlarından birinde oynayacağımızı biliyoruz. Bu bizi motive ediyor ve bunu kendimiz için olumlu kullanmalıyız. Beşiktaş, agresif savunma yapıyor ve hücumda da güçlü.
Beklentimiz çok. Ligde iyi bir başlangıç yaptık, Şampiyonlar Ligi'ne de iyi bir başlangıç yapacağımızdan ümitliyim. Haaland'ın kafa gollerini son maçta gördük ama yine de hava toplarında kendini daha da geliştirmesi gerekiyor. Edin Terzic ile hiçbir şey konuşmadık, hiçbir tüyo almadım. Bu konuda bir talebim de olmadı. İstanbul'a iyi bir maç oynamaya geldik.
Donyell Malen'in maçta yer alıp almayacağına dair şu an bir şey söyleyemem. Söylersem sırlarımızı açıklamış oluruz.
Soru: Pjanic, Batshuayi ve Ghezzal için önlem alacak mısınız?
Rakibimizi analiz ettik. Beşiktaş'ın saydıklarınızdan başka güçlü oyuncuları da var. Hepsine hazırlıklıyız.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası