15 Eylül 2021, Çarşamba
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Lille 0-0 Wolfsburg (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, sahasında Wolfsburg ile golsüz berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Fransız ekibi Lille ile Alman temsilcisi Wolfsburg karşı karşıya geldi.
Gol sesinin çıkmadığı mücadelede iki takım sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
Wolfsburg'ta John Anthony Brooks, 63. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
BURAK VE ZEKİ 11'DE BAŞLADI, YUSUF 74'TE GİRDİ
Lille forması giyen milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik maça ilk 11'de başlarken, Yusuf Yazıcı 74. dakikada oyuna dahil oldu.
G Grubu'ndaki diğer maçta ise Sevilla ile Salzburg 1-1 berabere kaldı.
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