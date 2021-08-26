26 Ağustos 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Son dakika spor haberi: Şampiyonlar Ligi'nde play-off rövanş maçları tamamlandı!

Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalan 3 takım belli oldu!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 26.08.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu, oynanan üç maçla tamamlandı. Shakhtar Donetsk Monaco'yu, Sheriff Tiraspol Dinamo Zagreb'i, Salzburg ise Brondby'i geçerek gruplara kalmayı başardı. | Son dakika spor haberleri

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında Shakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol ve Salzburg bu sezon gruplarda mücadele edecek.

Shakhtar Donetsk'in Monaco'yu elemesiyle Beşiktaş, bugün gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimine 4. torbadan katılacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Monaco (Fransa): 1-0, 2-2 (uzatmalarda)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Sheriff Tiraspol (Moldova): 0-3, 0-0

Brondby (Danimarka) - Salzburg (Avusturya): 1-2, 1-2

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