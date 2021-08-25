Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi kura çekimi İstanbul'da mı? İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oluyor. Ülkemizi Beşiktaş'ın temsil ettiği Devler Ligi'nde kura çekimi İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Pkei, Şampiyılar Ligi kura çekimi ne zaman ve saat kaçta başlayacak? Şampiyonlar Ligi kura çekmiyile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup kuralarının çekiminde geri sayıma geçildi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek.
Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu unvanıyla turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Beşiktaş, kura çekimindeki tek Türk temsilcisi olacak.
Ayrıca kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2020-2021 sezonunun en iyileri de ödüllendirilecek. Yılın futbolcusu ve teknik direktörü ile mevkilerine göre yılın en iyi futbolcularına verilecek ödüller sahiplerini bulacak.
32 TAKIM KATILACAK
Şampiyonlar Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek.
Bu akşam rövanşları oynanacak Shakhtar Donetsk-Monaco (1-0), Dinamo Zagreb-Sheriff (0-3) ve Brondby-Salzburg (1-2) play-off eşleşmelerinden galip ayrılacak 3 ekiple gruplar tamamlanacak. Rövanş maçlarının ardından kura torbaları da belli olacak.
Gruplarda yer alma hakkı elde eden takımlar şöyle:
Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea (İngiltere), Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Villarreal (İspanya), Inter, Milan, Atalanta, Juventus (İtalya), Bayern Münih, Leipzig, Borussia Dortmund, Wolfsburg (Almanya), Lille, Paris Saint-Germain (Fransa), Sporting Lizbon, Porto, Benfica (Portekiz), Ajax (Hollanda), Zenit (Rusya), Club Brugge (Belçika), Dinamo Kiev (Ukrayna), Beşiktaş (Türkiye), Young Boys (İsviçre), Malmö (İsveç)
İLK HAFTA MAÇLARI 14-15 EYLÜL'DE
"Devler Ligi"nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.
Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.
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