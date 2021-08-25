25 Ağustos 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Son dakika spor haberi: Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan 3 takım belli oldu!

Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalan 3 takım belli oldu!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 Giriş Tarihi: 25.08.2021

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında PSV ile Benfica karşı karşıya geldi. İlk maçı evinde 2-1 kazanan Portekiz ekibi, rövanşta Hollanda temsilcisiyle 0-0 berabere kalarak tur atladı. Gecede oynanan diğer müsabakalarda ise Malmö Ludogorets'i, Young Boys ise Ferencvaros'u eleyerek grup aşamasına kaldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında üç maç yapıldı.

Rrakiplerini eleyen Malmö, Young Boys ve Benfica, bu sezon gruplarda mücadele edecek.

Alınan sonuçlar şöyle:

PSV Eindhoven (Hollanda) - Benfica (Portekiz): 1-2, 0-0

Ludogorets (Bulgaristan) - Malmö (İsveç): 0-2, 2-1

Ferencvaros (Macaristan) - Young Boys (İsviçre): 2-3, 2-3

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