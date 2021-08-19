19 Ağustos 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları tamamlandı! İşte gecenin sonuçları

Play-off turunda ilk maçlar oynandı! İşte gecenin sonuçları
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 Giriş Tarihi: 19.08.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi play-offlarında 3 karşılaşma tamamlandı. Benfica sahasında PSV'yi 2-1'le geçerken, Malmö de Ludogorets'i 2-0 mağlup etti. 5 gol çıkan Young Boys-Ferencvaros mücadelesini ise ev sahibi ekip 3-2 kazandı. İşte gecenin sonuçları...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar sona erdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu ilk ayağı, 3 karşılaşmayla tamamlandı.

Rövanşlarının 24-25 Ağustos'ta oynanacağı ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Benfica (Portekiz) - PSV (Hollanda): 2-1

Malmö (İsveç) - Ludogorets (Bulgaristan): 2-0

Young Boys (İsviçre) - Ferencvaros (Macaristan): 3-2

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