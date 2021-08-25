Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu maçlarının ardından gruplara kalacak takımlar netleşti. Ülkemizi Beşiktaş'ın temsil ettiği Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı kupasında kura çekimi için geri sayım başladı. Futbolseverler İstanbul'da gerçekleştirilecek olan kura çekimi öncesi arama motorlarında "Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?", "Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta?" ve "Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?" gibi soruları arama motorlarında aratmaya başladı. Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup kuralarının çekiminde geri sayıma geçildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek. Kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak.

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu unvanıyla turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Beşiktaş, kura çekimindeki tek Türk temsilcisi olacak.

Ayrıca kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2020-2021 sezonunun en iyileri de ödüllendirilecek. Yılın futbolcusu ve teknik direktörü ile mevkilerine göre yılın en iyi futbolcularına verilecek ödüller sahiplerini bulacak.

TAKIMLAR HANGİ TORBADA?

Peki hangi takımlar hangi torbada kura çekimine giriyor? İşte yanıtı...

1. TORBA

Chelsea

Villarreal

Atletico Madrid

Manchester City

Bayern Münih

Inter

Lille

Sporting Lizbon

2. TORBA

Real Madrid

Barcelona

Juventus

Manchester United

PSG

Liverpool

Sevilla

Borussia Dortmund

3. TORBA

Porto

Ajax

Shakhtar Donetsk

RB Leipzig

Salzburg

Benfica

Atalanta

Zenit

4. TORBA

BEŞİKTAŞ

Dinamo Kiev

Sherif

Club Brugge

Young Boys

Milan

Malmö

Wolfsburg

İLK HAFTA MAÇLARI 14-15 EYLÜL'DE

Devler Ligi"nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.

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