Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu maçlarının ardından gruplara kalacak takımlar netleşti. Ülkemizi Beşiktaş'ın temsil ettiği Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı kupasında kura çekimi için geri sayım başladı. Futbolseverler İstanbul'da gerçekleştirilecek olan kura çekimi öncesi arama motorlarında "Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?", "Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta?" ve "Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?" gibi soruları arama motorlarında aratmaya başladı. Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup kuralarının çekiminde geri sayıma geçildi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek. Kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak.
Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu unvanıyla turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Beşiktaş, kura çekimindeki tek Türk temsilcisi olacak.
Ayrıca kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2020-2021 sezonunun en iyileri de ödüllendirilecek. Yılın futbolcusu ve teknik direktörü ile mevkilerine göre yılın en iyi futbolcularına verilecek ödüller sahiplerini bulacak.
TAKIMLAR HANGİ TORBADA?
Peki hangi takımlar hangi torbada kura çekimine giriyor? İşte yanıtı...
1. TORBA
Chelsea
Villarreal
Atletico Madrid
Manchester City
Bayern Münih
Inter
Lille
Sporting Lizbon
2. TORBA
Real Madrid
Barcelona
Juventus
Manchester United
PSG
Liverpool
Sevilla
Borussia Dortmund
3. TORBA
Porto
Ajax
Shakhtar Donetsk
RB Leipzig
Salzburg
Benfica
Atalanta
Zenit
4. TORBA
BEŞİKTAŞ
Dinamo Kiev
Sherif
Club Brugge
Young Boys
Milan
Malmö
Wolfsburg
İLK HAFTA MAÇLARI 14-15 EYLÜL'DE
Devler Ligi"nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.
Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.
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