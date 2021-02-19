19 Şubat 2021, Cuma

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Mehdi Taremi Rizespor'dan gitti Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu!

Rizespor'dan gitti Devler Ligi'ne damga vurdu!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.02.2021

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ederken, sahasında Juventus'u 2-1'le geçti ve rövanş öncesi avantaj elde etti. Mücadelede 1 gol atan Mehdi Taremi'yle ilgili ise flaş bir gerçek ortaya çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'nun sahasında Juventus'u 2-1 mağlup ederek çeyrek final için önemli bir avantaj yakaladığı geceye İranlı futbolcu Mehdi Taremi damga vurdu.

Maçın henüz 61. saniyesinde Juventus savunmasının yaptığı hatadan faydalanarak takımını 1-0 öne geçiren Mehdi Taremi, galibiyetin önemli aktörlerinden oldu. 28 yaşındaki futbolcu ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde ilk gol sevincini yaşadı.

TÜRK FUTBOLSEVERLER YAKINDAN TANIYOR
Juventus maçında attığı golle geceye damga vuran Mehdi Taremi, Türk futbolseverler için yabancı bir isim değil. Deneyimli santrfor, 2016-2017 sezonunda 'a transfer olmasıyla ve sonrasında yaşanan süreçle ülkemizde gündem olmuştu.

NELER OLMUŞTU?
Çaykur Rizespor'un 2016-2017 sezonu başında transfer ettiği Mehdi Taremi, Rize ekibi ile bir süre antrenmana çıktıktan sonra eski takımının taraftarlarının geri dönmesi için kendisi ve ailesini baskı altına aldığını iddia etmiş ve kulüpten izin almadan Türkiye'den ayrılmıştı.

Çaykur Rizespor ile imzaladığı sözleşme şartlarını yerine getirmeden adeta kaçan Mehdi Taremi, ülkesinin takımlarından Persepolis ile sözleşme imzalamıştı.

FIFA'DAN CEZA ALDI
Tüm bu yaşananların üzerine Çaykur Rizespor, oyuncu ve Persepolis aleyhine FIFA'ya başvuruda bulunmuş ve haklı bulunarak 789 bin 500 euro tazminat kazanmıştı.

FIFA, sözleşme şartlarını yerine getirmeden Türkiye'den ayrılan Mehdi Taremi'ye dört ay men, oyuncuyu transfer eden İran ekibi Persepolis'e ise iki dönem transfer yasağı cezası vermişti.

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz 789 bin 500 Euro tazminat almaya hak kazanmıştır. Ayrıca Mehdi Taremi için 4 ay men cezasına ve Persepolis Kulübü için de iki dönem transfer yasağına hükmedilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

Merih'li Juve deplasmanda kayıp! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
UEFA seyirci kararını verdi! İstanbul'daki finalde... UEFA seyirci kararını verdi! İstanbul'daki finalde...
Merih'li Juve deplasmanda kayıp! Merih'li Juve deplasmanda kayıp!
Dortmund Haaland ile tur kapısını araladı! Dortmund Haaland ile tur kapısını araladı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör