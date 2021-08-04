04 Ağustos 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda günün sonuçları

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda günün sonuçları
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 04.08.2021

Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunun 3. ön eleme turunda 7 maç oynandı. İşte günün sonuçları...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu maçları başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında 7 maç yapıldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Sparta Prag (Çekya) - Monaco (Fransa): 0-2

Malmö (İsveç) - Rangers (İskoçya): 2-1

Genk (Belçika) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-2

PSV Eindhoven (Hollanda) - Midtjylland (Danimarka): 3-0

CFR Cluj (Romanya) - Young Boys (İsviçre): 1-1

Kızılyıldız (Sırbistan) - Sheriff Tiraspol (Moldova): 1-1

Olympiakos (Yunanistan) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-1

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