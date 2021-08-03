04 Ağustos 2021, Çarşamba
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PSV Eindhoven'a galibiyeti getiren goller 19. dakikada Madueke, 29. dakikada Mario Götze ve 32.dakikada Gakpo'nun ayağından geldi. PSV Eindhoven ve Midtjylland 10 Ağustos'ta rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
PSV Eindhoven 3 - 0 Midtjylland (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ı eleyerek bir üst tura çıkan PSV Eindhoven, bu turdaki ilk karşılaşmasında Midtjylland farklı geçti. Hollanda temsilcisi, rakibini 3-0 mağlup ederek tur için avantaj elde etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Galatasaray'ı 5-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup ederek üst tura yükselen Hollanda ekibi, ilk maçı 3-0 kazanarak avantajı cebine koydu.
PSV Eindhoven'a galibiyeti getiren goller 19. dakikada Madueke, 29. dakikada Mario Götze ve 32.dakikada Gakpo'nun ayağından geldi. PSV Eindhoven ve Midtjylland 10 Ağustos'ta rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
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