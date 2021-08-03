03 Ağustos 2021, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Genk 1-2 Shakhtar Donetsk (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Şampiyonlar Ligi

Genk 1-2 Shakhtar Donetsk MAÇ SONUCU - ÖZET | Şampiyonlar Ligi
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 03.08.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçında Shakhtar Donetsk, deplasmanda Genk'i Tete (p) ve Alan Patrick'in golleriyle 2-1 mağlup ederek tur için büyük avantaj elde etti.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Belçika ekibi Genk ile Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Luminus Arena'da kozlarını paylaştı. Konuk takım, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 63 dakikada Tete (p) ve 81. dakikada Alan Patrick'in attığı gollerle 2-1 mağlup ederek tur kapısını araladı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 10 Ağustos Salı günü TSİ 20.30'da Kiev Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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