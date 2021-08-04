04 Ağustos 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Olympiakos 1 - 1 Ludogorets (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Olympiakos - Ludogorets maçında kazanan çıkmadı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 04.08.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. 3. eleme turu ilk karşılaşmasında Olympiakos, evinde Ludogorets ile kozlarını paylaştı. Zorlu müsabaka, iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Olympiakos'un golünü Aguibou Camara kaydetti. Ludogorets'in golü Kiril Despodov'dan geldi. | Son dakika spor haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos ile Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karşı karşıya geldi. Georgios Karaiskaki Stadyumu'nda oynanan mücadelede İskoç hakem Bobby Madden düdük çaldı. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya iyi başlayan konuk ekip Ludogorets, 50. dakikada Kiril Despodov'un attığı golle 1-0 öne geçti. Olympiakos'ta Aguibou Camara 87. dakikada sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi.
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