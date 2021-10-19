Beşiktaş Sporting maçında Michy Batshuayi direği geçemedi! İşte o pozisyon

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, sahasında Sporting'i konuk etti. Mücadelenin 38. dakikasında siyah-beyazlılarda Michy Batshuayi direğe geçemedi. İşte o pozisyon... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. maçına çıkan Beşiktaş, sahasında Sporting Lizbon'u konuk etti.

Karşılkaşmanın 38. dakikasında 2-1 geride olan temsilcimiz, Batshuayi ile beraberlik golüne çok yaklaştı. Belçikalı yıldız, ceza sahasının sol çaprazında topla buluştu. Şutunu çeken Batshuayi, direğe takıldı.

İşte o pozisyon:











*Görüntüler Exxen'den alınmıştır.

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