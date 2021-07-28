28 Temmuz 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV'yi elerse rakibi kim olacak?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rçvanş maçında Hollanda ekibi PSV Endhoven ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta deplasmanda rakibine 5-1 yenilen sarı kırmızılılar, bu maçı kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Peki Galatasaray, tur atlarsa rakibi kim olacak? İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Endhoven ile kozlarını paylaşacak.
İlk maçta deplasmanda rakibine 5-1 mağlup olan Sarı kırmızılılar, bu maçı kazanarak yoluna devam etmek istiyor.
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde rakibi PSV'yi eleyip tur atlarsa rakibi İskoç takımı Johnstone olacak.
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