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ŞAMPİYONLAR LİGİ

Son dakika spor haberi: UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev!

UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 Giriş Tarihi: 12.07.2021

UEFA, FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler'i UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu maçına atadı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Arda Kardeşler, Belarus'un Shakhtyor Soligorsk ile Bulgaristan'ın Ludogorets takımları arasında yarın oynanacak karşılaşmayı yönetecek. | Son dakika spor haberleri

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Arda Kardeşler, Belarus'un Shakhtyor Soligorsk ile Bulgaristan'ın Ludogorets takımları arasında yarın yapılacak karşılaşmayı yönetecek.

Sırbistan'ın Belgrad şehrindeki Cukaricki Stadı'nda TSİ 22.30'da başlayacak müsabakada Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Ali Saygın Ögel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

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