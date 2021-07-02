Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu maç ve kura takvimi açıklandı!

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun kura ve maç takvimini açıkladı. Fanatik'te yer alan habere göre, temsilcimiz Beşiktaş 'ın doğrudan gruplarda mücadele edeceği, Galatasaray 'ın ise PSV ile ön eleme oynayacağı Devler Ligi'nde maç programı ve kura takvimi şu şekilde oluştu:

Haziran

8 Haziran: Eleme turu kurası

15 Haziran: İlk eleme turu çekilişi

16 Haziran: İkinci ön eleme turu çekilişi

22 Haziran: Ön eleme turu, yarı final

25 Haziran: Ön eleme turu, final

Temmuz

6/7 Temmuz: İlk eleme turu, ilk maçlar

13/14 Temmuz: İlk eleme turu, ikinci maçlar

19 Temmuz: Üçüncü ön eleme turu kurası

20/21 Temmuz: İkinci ön eleme turu, ilk maçlar

27/28 Temmuz: İkinci ön eleme turu, ikinci maçlar

Ağustos

2 Ağustos: Play-off turu kurası

3/4 Ağustos: Üçüncü eleme turu, ilk maçlar

10 Ağustos: Üçüncü ön eleme turu, ikinci maçlar

17/18 Ağustos: Play-off, ilk maçlar

24/25 Ağustos: Play-off, ikinci maçlar

26 Ağustos: Grup aşaması kurası

Eylül

14/15 Eylül: Grup aşaması, 1. Maç günü

28/29 Eylül: Grup aşaması, 2. Maç günü

Ekim

19/20 Ekim: Grup aşaması, 3. Maç günü

Kasım

2/3 Kasım: Grup aşaması, 4. Maç günü

23/24 Kasım: Grup aşaması, 5. Maç günü

Aralık

7/8 Aralık: Grup aşaması, 6. Maç günü

13 Aralık: Son 16'da beraberlik

Şubat

15/16/22/23 Şubat: Son 16, ilk maçlar

Mart

8/9/15/16 Mart: Son 16, ikinci maçlar

18 Mart: Çeyrek final ve Yarı final kura çekimi

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