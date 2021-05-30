30 Mayıs 2021, Pazar

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City-Chelsea finaline Timo Werner damgası! Saç baş yoldurdu

Dev finale Werner damgası! Saç baş yoldurdu
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 30.05.2021

Son dakika spor haberleri: UEFA finalinde 'i 1-0'lık skorla mağlup eden , 'nın 1 numaralı kupasını müzesine götürdü. Tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşayan ekibinde , en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Alman futbolcu, kaçırdığı gollerle adeta saç baş yoldurdu.

finalinde iki temsilcisi ile kozlarını paylaştı. ekibi, rakibini 'in golüyle 1-0 mağlup ederek 'nın 1 numaralı kupasını müzesine götürdü.

Chelsea adına maçta en çok konuşulan isimlerden biri de oldu. Alman futbolcu, kaçırdığı gollerle adeta saç baş yoldurdu. Özellikle mücadele golsüz devam ederken müsait pozisyonda topu ıskaladığı pozisyonla maça damga vuran Werner'in kaçırdığı gollere Chelsea Teknik Direktörü de inanamadı. 25 yaşındaki futbolcu, değerlendiremediği pozisyonlarla sosyal medyada gündem oldu.

Bu sezon Chelsea formasıyla 52 maça çıkan Timo Werner, 12 gol ve 15 asistlik bir performans sergiledi.


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