Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City-Chelsea finaline Timo Werner damgası! Saç baş yoldurdu
Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'i 1-0'lık skorla mağlup eden Chelsea, Avrupa'nın 1 numaralı kupasını müzesine götürdü. Tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşayan İngiliz ekibinde Timo Werner, en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Alman futbolcu, kaçırdığı gollerle adeta saç baş yoldurdu.
Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz temsilcisi Manchester City ile Chelsea kozlarını paylaştı. Londra ekibi, rakibini Kai Havertz'in golüyle 1-0 mağlup ederek Avrupa'nın 1 numaralı kupasını müzesine götürdü.
Chelsea adına maçta en çok konuşulan isimlerden biri de Timo Werner oldu. Alman futbolcu, kaçırdığı gollerle adeta saç baş yoldurdu. Özellikle mücadele golsüz devam ederken müsait pozisyonda topu ıskaladığı pozisyonla maça damga vuran Werner'in kaçırdığı gollere Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel de inanamadı. 25 yaşındaki futbolcu, değerlendiremediği pozisyonlarla sosyal medyada gündem oldu.
Bu sezon Chelsea formasıyla 52 maça çıkan Timo Werner, 12 gol ve 15 asistlik bir performans sergiledi.
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