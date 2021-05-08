08 Mayıs 2021, Cumartesi
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Şampiyonlar Ligi finali öncesinde İngiliz tezgahı!
İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Chelsea karşı karşıya gelecek. İngiliz hükümeti bu konuya ilişkin Türkiye'ye seyahatin yüksek riskli olduğu gerekçesiyle finalin kendi ülkelerinde oynanmasını talep etti.
Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul'da Manchester City ve Chelsea'nin boy gösterecek olmasının ardından İngiliz lobisi çirkin ayak oyunlarına başladı. Bazı milletvekillerinin de içinde bulunduğu lobiler, siyaseti ve kulüpleri de alet ederek finalin İstanbul'dan alınması için baskı yapıyor. İngiltere, dün Türkiye'yi seyahat edilmesi yüksek riskli ülkeler arasına ekleyerek UEFA'yı köşeye sıkıştırmaya çalıştı. Birleşik Krallık Ulaştırma Sekreteri Grant Shapps, "Bu ülkelere ekstrem durumlar haricinde seyahat yapılmamalı" dedi. Aston Villa, maçın kendi sahalarında oynanması için başvuruda bulundu. Ancak bütün baskılara rağmen geri adım atmayan UEFA, finalin İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacağının garantisini verdi. (Sabah)
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