08 Mayıs 2021, Cumartesi

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi finali öncesinde İngiliz tezgahı!

Şampiyonlar Ligi finali öncesinde İngiliz tezgahı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 Giriş Tarihi: 08.05.2021

'da oynanacak olan finalinde ile karşı karşıya gelecek. hükümeti bu konuya ilişkin 'ye seyahatin yüksek riskli olduğu gerekçesiyle finalin kendi ülkelerinde oynanmasını talep etti.

finalinde 'da ve 'nin boy gösterecek olmasının ardından lobisi çirkin ayak oyunlarına başladı. Bazı milletvekillerinin de içinde bulunduğu lobiler, siyaseti ve kulüpleri de alet ederek finalin İstanbul'dan alınması için baskı yapıyor. , dün 'yi seyahat edilmesi yüksek riskli ülkeler arasına ekleyerek 'yı köşeye sıkıştırmaya çalıştı. Ulaştırma Sekreteri , "Bu ülkelere ekstrem durumlar haricinde seyahat yapılmamalı" dedi. , maçın kendi sahalarında oynanması için başvuruda bulundu. Ancak bütün baskılara rağmen geri adım atmayan UEFA, finalin İstanbul'da 'nda yapılacağının garantisini verdi. ()
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