Burak Yılmaz'dan Şampiyonlar Ligi finali sözleri! "İstanbul'a yakıştı"
Kariyerini Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de sürdüren milli yıldız Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili konuştu. Deneyimli golcü, "Ülkemiz daha önce yaptığı gibi en güzel şekilde finale ev sahipliği yapacak” dedi.
Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali öncesi açıklamalarda bulundu. Finalin İstanbul'a çok yakıştığı söyleyen tecrübeli golcü, "Şampiyonlar Ligi, futbolda en önemli organizasyon. İstanbul da dünyanın en güzel şehirlerin başında geliyor. Böyle dev bir organizasyonun finalinin böyle güzel bir şehirde olması yakıştı. Ülkemiz daha önce yaptığı gibi en güzel şekilde ev sahipliğini yapacak. Fair-play ruhu içinde hak edenin kazanacağı bir final diliyorum. Ülkemizi de böyle bir finale ev sahipliği yapacağı için tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Chelsea kozlarını paylaşacak.
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