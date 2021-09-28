28 Eylül 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Ajax maçı ilk 11'i belli oldu!

Beşikaş’ın ilk 11’i belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 Giriş Tarihi: 28.09.2021

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Hollanda Ligi'nin köklü kulübü Ajax ile karşılaşacak. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olan Beşiktaş, ilk hafta maçında Borussia Dortmund'a 2-1 yenilmişti. Rakip Ajax ise ilk maçında Sporting'i deplasmanda 5-1 ile geçti. Beşiktaş Ajax maçı öncesi siyah-beyazlıların ilk 11'i belli oldu.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Hollanda Ligi'nin köklü kulübü Ajax ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların, Ajaz ile oynayacağı mücadele öncesi ilk 11'i belli oldu.

👉 AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

AJAX: Pasveer Mazraoui Timber Martinez Blind Gravenberch Alvarez Berghuis Tadic Antony Haller

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Umut, Josef, Salih, Can, Kenan, Rıdvan, Batshuayi

📺 AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ajax-Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı Exxen'den canlı yayınlanıyor.

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