05 Mayıs 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Chelsea - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Chelsea - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.05.2021

yarı final maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, Chelsea - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

yarı final mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Chelsea - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CHELSEA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - Real Madrid maçı 5 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

CHELSEA - REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea: Mendy, Christensen, , Rüdiger, Azpilicueta, , , Chilwell, Mount, Havertz, Werner

Real Madrid: Courtois, Valverde, , , Nacho, Casemiro, , Modric, Asensio, Vinicius, Benzema

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
PSG'yi Mahrez yıktı! İlk finalist Manchester City PSG'yi Mahrez yıktı! İlk finalist Manchester City
TFF'den o iddiaya yanıt! Şampiyonlar Ligi finali... TFF'den o iddiaya yanıt! Şampiyonlar Ligi finali...
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali için seyirci kararı! UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali için seyirci kararı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör