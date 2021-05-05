05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Chelsea - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Chelsea ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, Chelsea - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Chelsea ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Chelsea - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
CHELSEA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Chelsea - Real Madrid maçı 5 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
CHELSEA - REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Chelsea: Mendy, Christensen, Thiago Silva, Rüdiger, Azpilicueta, Jorginho, Kante, Chilwell, Mount, Havertz, Werner
Real Madrid: Courtois, Valverde, Ramos, Militao, Nacho, Casemiro, Kroos, Modric, Asensio, Vinicius, Benzema
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