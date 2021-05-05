05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Chelsea - Real Madrid maçı 22:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
Chelsea - Real Madrid | CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Chelsea ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Chelsea ile Real Madrid kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.
CHELSEA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Chelsea - Real Madrid maçı 22:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
CHELSEA - REAL MADRID MAÇI 11'LERİ
Chelsea: Mendy, Christensen, Thiago Silva, Rudiger, Azpilicueta, Jorginho, Kante, Chilwell, Mount, Werner, Havertz
Real Madrid: Courtois, Nacho, Sergio Ramos, Militao, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Hazard, Vinicius, Benzema
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