05 Mayıs 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Chelsea - Real Madrid | CANLI

Chelsea - Real Madrid | CANLI
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 05.05.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Chelsea ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Chelsea ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

CHELSEA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - Real Madrid maçı 22:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.



CHELSEA - REAL MADRID MAÇI 11'LERİ

Chelsea: Mendy, , , , Azpilicueta, , , , , Werner, Havertz

Real Madrid: , , , , Mendy, , , Modric, Hazard, Vinicius, Benzema

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