04 Mayıs 2021, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Manchester City 2 - 0 Paris Saint-Germain (MAÇ SONUCU - ÖZET)

PSG'yi Mahrez yıktı! İlk finalist Manchester City
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 Giriş Tarihi: 04.05.2021

UEFA Yarı Final maçında ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. ekibi 2-1 kazandığı maçın rövanşında, sahasında da 'yi 2-0 mağlup ederek adını finale yazdıran ilk takım oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

UEFA 'nde yarı final heyecanı yaşanıyor. Adını finale yazdırmak isteyen 4 takımın yer aldığı yarı final etabında, ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. ekibi 2-1 kazandığı maçın rövanşında sahasında da ekibini 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla 'nın öğrencileri adını finale yazdıran ilk takım oldu.

'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçında ikinci finalist ise, 5 Mayıs Çarşamba günü oynanacak olan - maçının ardından belli olacak.

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