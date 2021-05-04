UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçında Manchester City ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi 2-1 kazandığı maçın rövanşında, sahasında da PSG'yi 2-0 mağlup ederek adını finale yazdıran ilk takım oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor. Adını finale yazdırmak isteyen 4 takımın yer aldığı yarı final etabında, Manchester City ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi 2-1 kazandığı maçın rövanşında sahasında da Fransız ekibini 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Guardiola'nın öğrencileri adını finale yazdıran ilk takım oldu.

İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçında ikinci finalist ise, 5 Mayıs Çarşamba günü oynanacak olan Chelsea - Real Madrid maçının ardından belli olacak.

DİĞER

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ