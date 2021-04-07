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Bayern Münih Paris Saint-Germain maçı CANLI

Bayern Münih - PSG | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 Giriş Tarihi: 07.04.2021

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final mücadelesinde ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geliyor. Bayern Münih - PSG maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final mücadelesinde ile Paris Saint-Germain kozlarını paylaşıyor. Bayern Münih - PSG maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BAYERN MÜNİH - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 22:00'da başlayan Bayern Münih - Paris Saint-Germain maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

BAYERN MÜNİH - PSG İLK 11'LER

Bayern Münih: ; , , Alaba, Hernandez; , Goretzka; , Müller, Coman; Choupo-Moting

PSG: ; , Marquinhos, , ; , ; , Neymar, Draxler; Mbappe

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