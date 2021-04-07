Bayern Münih Paris Saint-Germain maçı CANLI
Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final mücadelesinde Bayern Münih ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geliyor. Bayern Münih - PSG maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final mücadelesinde Bayern Münih ile Paris Saint-Germain kozlarını paylaşıyor. Bayern Münih - PSG maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
BAYERN MÜNİH - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 22:00'da başlayan Bayern Münih - Paris Saint-Germain maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
BAYERN MÜNİH - PSG İLK 11'LER
Bayern Münih: Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Hernandez; Kimmich, Goretzka; Sane, Müller, Coman; Choupo-Moting
PSG: Navas; Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Danilo, Gueye; Di Maria, Neymar, Draxler; Mbappe
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