UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Manchester City ile Paris Saint Germain karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, Manchester City - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Manchester City ile Paris Saint Germain kozlarını paylaşacak. Mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Manchester City - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER CITY - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City - PSG maçı 4 Mayıs Salı günü saat 22:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Ruben Dias, Cancelo, Rodri, İlkay, Mahrez, Foden, De Bruyne, Bernardo Silva

PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Danilo, Paredes, Di Maria, Verratti, Neymar, Mbappe

DİĞER

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ