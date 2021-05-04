04 Mayıs 2021, Salı

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Manchester City - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Manchester City - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 Giriş Tarihi: 04.05.2021

yarı final maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, Manchester City - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

yarı final mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Manchester City - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER CITY - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City - PSG maçı 4 Mayıs Salı günü saat 22:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: , , Stones, Ruben Dias, Cancelo, Rodri, İlkay, Mahrez, Foden, ,

PSG: , Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Danilo, Paredes, Di Maria, Verratti, Neymar, Mbappe

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