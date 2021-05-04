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Manchester City Paris Saint-Germain maçı CANLI

Manchester City - PSG | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 Giriş Tarihi: 04.05.2021

Yarı Final ikinci maçında ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geliyor. Manchester City - PSG maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'nde heyecan devam ediyor. Yarı final ikinci maçında ile Paris Saint-Germain kozlarını paylaşıyor. İlk maçı İngiliz ekibi deplasmanda 2-1 kazanmıştı. Manchester City - PSG maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

MANCHESTER CITY - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 22:00'de başlayan Manchester City - PSG maçı beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

MANCHESTER CITY - PSG İLK 11'LER

Manchester City: , Walker, , Stones, Zinchenko, , , , , , Foden


Paris Saint-Germain: , , , , Florenzi, , , Neymar, Di Maria, Herrera, Icardi

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