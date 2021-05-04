Manchester City Paris Saint-Germain maçı CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ikinci maçında Manchester City ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geliyor. Manchester City - PSG maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final ikinci maçında Manchester City ile Paris Saint-Germain kozlarını paylaşıyor. İlk maçı İngiliz ekibi deplasmanda 2-1 kazanmıştı. Manchester City - PSG maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
MANCHESTER CITY - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 22:00'de başlayan Manchester City - PSG maçı beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.
MANCHESTER CITY - PSG İLK 11'LER
Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, İlkay Gündoğan, Silva, Fernandinho, De Bruyne, Mahrez, Foden
Paris Saint-Germain: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Diallo, Florenzi, Verratti, Paredes, Neymar, Di Maria, Herrera, Icardi
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