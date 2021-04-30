TFF'den o iddiaya yanıt! Şampiyonlar Ligi finali...
UEFA Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak. Final maçı için Fransız medyası yeni tip corona virüsünden (Covid-19) dolayı finalin İstanbul'dan alınacağı gibi flaş bir iddia ortaya atarken, konuyla ilgili TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'dan açıklama geldi. İşte detaylar...
İstanbul, Şampiyonlar Ligi finalini bekliyor. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, finalin İstanbul'dan alınacağı yönündeki haberleri doğru olmadığını açıkladı.
NTV'ye konuşan Yardımcı, finalin planladığı gibi 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını söyledi.
Servet Yardımcı, finalle ilgili olarak, "Final daha önce planlandığı gibi İstanbul'da yapılacak. Organizasyonu en sağlıklı ve güvenli şekilde gerçekleştireceğiz."
"UEFA ile sürekli temas halindeyiz. Hazırlıklarımızı tamamladık. Şampiyonlar Ligi finalinin İngiltere'ye alınması gibi durum söz konusu değil. Yurt dışında bu yönde çıkan haberler doğru değil" açıklamasını yaptı.
Şampiyonlar Ligi finali Chelsea-Real Madrid ve Manchester City-PSG eşleşmelerininin galipleri arasında oynanacak.
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