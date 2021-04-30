30 Nisan 2021, Cuma

ŞAMPİYONLAR LİGİ

TFF'den o iddiaya yanıt! Şampiyonlar Ligi finali...

UEFA Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak. Final maçı için Fransız medyası yeni tip corona virüsünden (Covid-19) dolayı finalin İstanbul'dan alınacağı gibi flaş bir iddia ortaya atarken, konuyla ilgili TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'dan açıklama geldi. İşte detaylar...

TFF'den o iddiaya yanıt! Şampiyonlar Ligi finali...
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 30.04.2021

İstanbul, finalini bekliyor. 1. Başkan Vekili , finalin İstanbul'dan alınacağı yönündeki haberleri doğru olmadığını açıkladı.

TFF'den o iddiaya yanıt! Şampiyonlar Ligi finali...

NTV'ye konuşan Yardımcı, finalin planladığı gibi 29 Mayıs'ta 'nda oynanacağını söyledi.

TFF'den o iddiaya yanıt! Şampiyonlar Ligi finali...

, finalle ilgili olarak, "Final daha önce planlandığı gibi İstanbul'da yapılacak. Organizasyonu en sağlıklı ve güvenli şekilde gerçekleştireceğiz."

TFF'den o iddiaya yanıt! Şampiyonlar Ligi finali...

"UEFA ile sürekli temas halindeyiz. Hazırlıklarımızı tamamladık. finalinin İngiltere'ye alınması gibi durum söz konusu değil. Yurt dışında bu yönde çıkan haberler doğru değil" açıklamasını yaptı.

TFF'den o iddiaya yanıt! Şampiyonlar Ligi finali...

finali Chelsea-Real Madrid ve Manchester City-PSG eşleşmelerininin galipleri arasında oynanacak.

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