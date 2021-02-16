16 Şubat 2021, Salı

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RB Leipzig - Liverpool maçı CANLI

RB Leipzig - Liverpool | CANLI
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Giriş Tarihi: 16.02.2021

'nde heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. Son 16 turu maçında Alman ekibi , milli futbolcumuz 'ın formasını terlettiği İngiliz temsilcisi Liverpool ile karşı karşıya geliyor. - Liverpool maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

son 16 turunda Alman ekibi , 'ın yeni takımı Liverpool ile kozlarını paylaşıyor. 'ın kentinde yer alan Puskas Arena'da oynanan olan mücadeleyle ilgili merak edilen tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Leipzig - Liverpool maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

RB LEIPZIG - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- Liverpool maçı TSİ 23:00'de başladı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

LEIPZIG - LIVERPOOL İLK 11'LER

Leipzig: , , , , Angelino, Adams, Haidara, Kampl, Nkunku, , Sabitzer.

Liverpool: , -Arnold, Ozan, , , Wijnaldum, Thiago, Jones, Salah, Mane, Firmino.


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