07 Nisan 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Porto-Chelsea | CANLI

Porto-Chelsea | CANLI
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 Giriş Tarihi: 07.04.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları tüm heyecanıyla devam ediyor.  ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

mücadelesinde ile Chelsea kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr'de....

PORTO-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Porto-Chelsea maçı 'te canlı yayınlanıyor.

PORTO-CHELSEA MAÇI 11'LERİ

Porto: Marchesin, Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu; , Uribe; Corona, Otavio; Marega,

Chelsea: ; Rüdiger, , Azpilicueta; , ; , ; , ,

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