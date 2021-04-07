07 Nisan 2021, Çarşamba
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PORTO-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Porto: Marchesin, Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu; Grujic, Uribe; Corona, Otavio; Marega, Luis Diaz
Porto-Chelsea | CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Porto ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Porto ile Chelsea kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr'de....
PORTO-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Porto-Chelsea maçı beIN Sports 3'te canlı yayınlanıyor.
PORTO-CHELSEA MAÇI 11'LERİ
Porto: Marchesin, Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu; Grujic, Uribe; Corona, Otavio; Marega, Luis Diaz
Chelsea: Mendy; Rüdiger, Christensen, Azpilicueta; Kovacic, Jorginho; Chilwell, James; Mount, Havertz, Werner
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