Şampiyonlar Ligi: Paris Saint-Germain (PSG) - Manchester City | CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinde Paris Saint-Germain (PSG) sahasında Manchester City ile karşı karşıya geliyor. Çeyrek finalde Bayern Münih'i eleyen PSG, Borussia Dortmund'u eleyerek yarı finale çıkan Manchester City ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmasında Fransız devi Paris Saint-Germain (PSG) ile İngiliz temsilcisi Manchester City karşılaşıyor.
PSG-MANCHESTER CITY MAÇI İLK 11'LER
PSG: Keylor Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker, Paredes, Gueye, Di Maria, Verratti, Neymar, Mbappe.
Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Cancelo, De Bruyne, Rodri, İlkay Gundogan, Mahrez, Foden, Bernardo Silva.
PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Paris Saint Germain (PSG) - Manchester City maçı saat 22.00'de başladı. Dev karşılaşma beIN Sports Haber ve beIN Sports 4'te canlı yayınlanıyor.
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