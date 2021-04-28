28 Nisan 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi: Paris Saint-Germain (PSG) - Manchester City | CANLI

PSG-Manchester City | CANLI
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 28.04.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinde Paris Saint-Germain () sahasında ile karşı karşıya geliyor. Çeyrek finalde 'i eleyen PSG, 'u eleyerek yarı finale çıkan Manchester City ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmasında Fransız devi Paris Saint-Germain () ile İngiliz temsilcisi karşılaşıyor.

PSG-MANCHESTER CITY MAÇI İLK 11'LER

PSG: Keylor Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker, Paredes, Gueye, Di Maria, Verratti, Neymar, Mbappe.

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Cancelo, De Bruyne, Rodri, İlkay Gundogan, Mahrez, Foden, Bernardo Silva.


PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

(PSG) - Manchester City maçı saat 22.00'de başladı. Dev karşılaşma beIN Sports Haber ve beIN Sports 4'te canlı yayınlanıyor.

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