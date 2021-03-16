16 Mart 2021, Salı

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Real Madrid Atalanta maçı CANLI

Real Madrid - Atalanta | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 Giriş Tarihi: 16.03.2021

Son 16 Turu rövanş maçında ile Atalanta karşı karşıya geliyor. - Atalanta maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş mücadelesinde ile Atalanta kozlarını paylaşıyor. - Atalanta maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

REAL MADRID - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 23:00'te başlayan Real Madrid - Atalanta maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

REAL MADRID - ATALANTA İLK 11'LER

Real Madrid: , , , , , , Modric, , , , Benzema.

Atalanta: Sportiello, Toloi, Romero, Djimsiti, Maehle, , Pessina, Gosens, Malinovskyi, Pasalic, Muriel.

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