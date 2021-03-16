Real Madrid Atalanta maçı CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Real Madrid ile Atalanta karşı karşıya geliyor. Real Madrid - Atalanta maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş mücadelesinde Real Madrid ile Atalanta kozlarını paylaşıyor. Real Madrid - Atalanta maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
REAL MADRID - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 23:00'te başlayan Real Madrid - Atalanta maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
REAL MADRID - ATALANTA İLK 11'LER
Real Madrid: Courtois, Ramos, Varane, Nacho, Vazquez, Kroos, Modric, Valverde, Mendy, Vinicius, Benzema.
Atalanta: Sportiello, Toloi, Romero, Djimsiti, Maehle, De Roon, Pessina, Gosens, Malinovskyi, Pasalic, Muriel.
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