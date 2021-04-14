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Borussia Dortmund - Manchester City maçı CANLI

B. Dortmund - M. City | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 Giriş Tarihi: 14.04.2021

rövanş maçında Alman ekibi ile İngiliz temsilcisi , 'ta kozlarını paylaşıyor. İlk maçı 2-1 kazanarak yarı finale yaklaşan City, avantajlı bir skor elde ederek tur atlayan taraf olmak istiyor. Dortmund ise güçlü rakibini devirerek yarı finalde Chelsea'nin rakibi olmayı amaçılıyor. - Manchester City maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

rövanş mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. 'da oynanan mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BORUSSIA DORTMUND - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- Manchester City maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

BORUSSIA DORTMUND - MANCHESTER CITY İLK 11'LER

Borussia Dortmund: Hitz, Guerreiro, Hummels, Akanji, Morey, Can, Dahoud, Bellingham, Knauff, Reus, Haaland

Manchester City: , , Zinchenko, , , , İlkay, , , ,

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