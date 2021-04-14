Borussia Dortmund - Manchester City maçı CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Alman ekibi Borussia Dortmund ile İngiliz temsilcisi Manchester City, Signal Iduna Park'ta kozlarını paylaşıyor. İlk maçı 2-1 kazanarak yarı finale yaklaşan City, avantajlı bir skor elde ederek tur atlayan taraf olmak istiyor. Dortmund ise güçlü rakibini devirerek yarı finalde Chelsea'nin rakibi olmayı amaçılıyor. Borussia Dortmund - Manchester City maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Borussia Dortmund ile Manchester City kozlarını paylaşıyor. Signal Iduna Park'da oynanan mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
BORUSSIA DORTMUND - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Borussia Dortmund - Manchester City maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
BORUSSIA DORTMUND - MANCHESTER CITY İLK 11'LER
Borussia Dortmund: Hitz, Guerreiro, Hummels, Akanji, Morey, Can, Dahoud, Bellingham, Knauff, Reus, Haaland
Manchester City: Ederson, Walker, Zinchenko, Dias, Stones, Rodrigo, İlkay, De Bruyne, Foden, Bernardo, Mahrez
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