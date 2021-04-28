29 Nisan 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Paris Saint-Germain 1-2 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Manchester City avantajı kaptı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 Giriş Tarihi: 28.04.2021

ilk maçında , deplasmanda Saint-Germain'i ve Mahrez'in golleriyle 2-1 mağlup ederek rövanş öncesinde büyük bir avantaj elde etti.

mücadelesinde ile kozlarını paylaştı.

Parc des Princes'te oynanan karşılaşma Manchester City'nin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Guardiola'nın takımına galibiyeti getiren golleri 64. dakikada ve 71. dakikada Riyad Mahrez kaydetti.

PSG'nin tek sayısı ise 15. dakikada 'tan geldi.

PSG 10 KİŞİ TAMAMLADI

Zorlu mücadelenin 77. dakikasında Fransız temsilcisi 10 kişi kaldı. Idrissa Gueye direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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