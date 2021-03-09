Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Juventus, Porto'yu konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

JUVENTUS PORTO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu mücadelesinde Juventus, Porto ile karşılaşıyor. Mücadele, beIN sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor.

JUVENTUS-PORTO İLK 11'LER

JUVENTUS: Szczesny, Cuadrado, Merih, Bonucci, Alex Sandro, Arthur, Rabiot, Ramsey, Chiesa, Ronaldo, Morata.

PORTO: Marchesin, Manafa, Mbemba, Pepe, Zaldu, Sergio Oliveira, Uribe, Corona, Otavio, Marega, Taremi.





JUVENTUS-PORTO MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Portekiz'de oynanan ilk maçta Porto'ya 2-1 yenilen Juventus'ta hedef, turu lehine döndürmek. Serie A'da Inter ve Milan'ın ardında kalan Torino ekibi, Pirlo yönetiminde Şampiyonlar Ligi umutlarını diri tutmak istiyor.

İtalyan devinde Paulo Dybala'nın sakatlığı sürerken, Bentancur'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Danilo ise kart cezası sebebiyle bu mücadelede forma giyemeyecek.

Juventus cephesinde gözler yine Cristiano Ronaldo'nun üzerinde olacak. Portekizli süperstara forvet hattında Lazio maçını 2 golle tamamlayan Morata'nın eşlik etmesi bekleniyor.

Porto'da ise rövanş karşılaşması öncesinde eksik bulunmuyor. Portekiz Ligi'nde lider Sporting'in 10 puan uzağında kalan mavi-beyazlılarda hücum sorumluluğu Oliveira - Meraga ve Taremi'nin omuzlarına yüklenmiş durumda. Üç futbolcunun bu sezon resmi maçlarda toplam 41 golü bulunuyor.

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