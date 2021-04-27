27 Nisan 2021, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi: Real Madrid 1-1 Chelsea (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Chelsea final için avantajı kaptı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 Giriş Tarihi: 27.04.2021

ilk maçında sahasında ile karşı karşıya geldi. devi ile temsilcisi arasında oynanan dev mücadele, Pulisic ve 'nın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

mücadelesinde ile kozlarını paylaştı. Mücadele iki ekibin karşılıklı golleriyle 1-1 bitti.

Chelsea'nin golünü 13. dakikada Pulisic kaydederken, Real Madrid'in golü ise 29'da 'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte temsilcisi rövanş maçı öncesinde avantaj elde etti.

İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi ise 5 Mayıs'ta Chelsea'nin ev sahipliğinde Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.

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