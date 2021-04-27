27 Nisan 2021, Salı
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Şampiyonlar Ligi: Real Madrid 1-1 Chelsea (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid sahasında Chelsea ile karşı karşıya geldi. İspanyol devi ile İngiliz temsilcisi arasında oynanan dev mücadele, Pulisic ve Benzema'nın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Real Madrid ile Chelsea kozlarını paylaştı. Mücadele iki ekibin karşılıklı golleriyle 1-1 bitti.
Chelsea'nin golünü 13. dakikada Pulisic kaydederken, Real Madrid'in golü ise 29'da Karim Benzema'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte İngiliz temsilcisi rövanş maçı öncesinde avantaj elde etti.
İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi ise 5 Mayıs'ta Chelsea'nin ev sahipliğinde Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.
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