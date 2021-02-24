Atalanta Real Madrid maçı CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Atalanta ile Real Madrid kozlarını paylaşıyor. Atalanta - Real Madrid maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atalanta ile Real Madrid kozlarını paylaşıyor. Gewiss Stadium'da oynanan mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
ATALANTA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
TSİ 23.00'te başlayan Atalanta - Real Madrid maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
REAL MADRID EKSİK MÜCADELE EDECEK!
Real Madrid, Karim Benzema, Eden Hazard, Rodrygo, Sergio Ramos, Marcelo, Eder Militao, Daniel Carvajal ve Federico Valverde isimlerden mahrum mücadele ediyor. Atalanta'da Hans Hateboer bu maçta oynayamıyor.
ATALANTA - REAL MADRID MAÇI 11'LERİ
Atalanta: Gollini, Toloi, Romero, Djimsiti, Maahle, De Roon, Freuler, Gosens, Pessina, Muriel, Zapata
Real Madrid: Courtois, Vazquez, Varane, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Vinicius, Asensio
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Tottenham - Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
- Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Atletico Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?