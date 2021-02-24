UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Atalanta ile Real Madrid kozlarını paylaşıyor. Atalanta - Real Madrid maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atalanta ile Real Madrid kozlarını paylaşıyor. Gewiss Stadium'da oynanan mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ATALANTA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

TSİ 23.00'te başlayan Atalanta - Real Madrid maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

REAL MADRID EKSİK MÜCADELE EDECEK!

Real Madrid, Karim Benzema, Eden Hazard, Rodrygo, Sergio Ramos, Marcelo, Eder Militao, Daniel Carvajal ve Federico Valverde isimlerden mahrum mücadele ediyor. Atalanta'da Hans Hateboer bu maçta oynayamıyor.

ATALANTA - REAL MADRID MAÇI 11'LERİ

Atalanta: Gollini, Toloi, Romero, Djimsiti, Maahle, De Roon, Freuler, Gosens, Pessina, Muriel, Zapata

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Varane, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Vinicius, Asensio

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