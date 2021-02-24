24 Şubat 2021, Çarşamba

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Atalanta Real Madrid maçı CANLI

Atalanta - R. Madrid | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 Giriş Tarihi: 24.02.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Atalanta ile kozlarını paylaşıyor. Atalanta - maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atalanta ile kozlarını paylaşıyor. Gewiss Stadium'da oynanan mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ATALANTA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

TSİ 23.00'te başlayan Atalanta - maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

REAL MADRID EKSİK MÜCADELE EDECEK!

Real Madrid, Karim Benzema, Eden Hazard, Rodrygo, , , Eder Militao, Daniel Carvajal ve Federico Valverde isimlerden mahrum mücadele ediyor. Atalanta'da Hans Hateboer bu maçta oynayamıyor.

ATALANTA - REAL MADRID MAÇI 11'LERİ

Atalanta: Gollini, Toloi, Romero, Djimsiti, Maahle, De Roon, Freuler, Gosens, Pessina, Muriel, Zapata

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Varane, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Vinicius, Asensio

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