24 Şubat 2021, Çarşamba

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Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Atalanta - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 Giriş Tarihi: 24.02.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu tüm heyecanıyla devam ediyor. Atalanta ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, Atalanta - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atalanta ile kozlarını paylaşacak. 'da oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Atalanta - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATALANTA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Atalanta - Real Madrid maçı 24 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

REAL MADRID EKSİK MÜCADELE EDECEK!

Real Madrid, , , , , , , ve isimlerden mahrum mücadele edecek. Atalanta'da bu maçta oynayamayacak.

ATALANTA - REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atalanta: Gollini, Toloi, Djimsiti, Palomino, Maehle, , Freuler, Gosens, Ilicic, Zapata, Muriel.

Real Madrid: Courtois, Vazquez, , Nacho, Mendy, Casemiro, , Modric, Asensio, Diaz, Vinicius Jr.

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