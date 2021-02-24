Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu tüm heyecanıyla devam ediyor. Atalanta ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atalanta ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Gewiss Stadium'da oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ATALANTA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Atalanta - Real Madrid maçı 24 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
REAL MADRID EKSİK MÜCADELE EDECEK!
Real Madrid, Karim Benzema, Eden Hazard, Rodrygo, Sergio Ramos, Marcelo, Eder Militao, Daniel Carvajal ve Federico Valverde isimlerden mahrum mücadele edecek. Atalanta'da Hans Hateboer bu maçta oynayamayacak.
ATALANTA - REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Atalanta: Gollini, Toloi, Djimsiti, Palomino, Maehle, De Roon, Freuler, Gosens, Ilicic, Zapata, Muriel.
Real Madrid: Courtois, Vazquez, Varane, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Asensio, Diaz, Vinicius Jr.
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