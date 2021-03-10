10 Mart 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Borussia Dortmund Sevilla maçı canlı yayın (Dortmund Sevilla canlı izle)

Borussia Dortmund Sevilla maçı canlı yayın Dortmund Sevilla canlı izle
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 10.03.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında ile kozlarını paylaşıyor. Alman ekibi, 3-2 kazandığı maçın rövanşında sahasında ağırladığı İspanyol temsilcisi karşısında golcü oyuncusu 'ın attığı gollerle 2-1 önde. FIFA kokartlı hakem 'ın yönettiği - Sevilla maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu rövanş maçlarıyla sürüyor. TSİ 23.00'te başlayan maçta Alman ekibi ile İspanyol temsilcisi , Signal Iduna Park'ta kozlarını paylaşıyor.

AVANTAJ DORTMUND'DA

'da oynanan ilk maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrılan , çeyrek final için avantajı elinde bulunduruyor.

CÜNEYT ÇAKIR YÖNETİYOR

ile Sevilla arasında oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçını FIFA kokartlı hakem yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını ve yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise oldu. Karşılaşmada Massimiliano Irrati VAR, ise AVAR olarak görev yapıyor.

BORUSSIA DORTMUND-SEVILLA İLK 11'LER

Borussia Dortmund: Hitz, , , Emre Can, Schulz, Delaney, Dahoud, Bellingham, Reus, Hazard, Haaland

Sevilla: Bono, Navas, Diego Carlos, Kounde, Acuna, Fernando, Jordan, Oscar Rodriguez, Suso, Ocampos, En-Nesyri


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